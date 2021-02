Le Regioni chiedono di prorogare fino al 5 marzo il divieto di spostamenti

ROMA (11 febbraio 2021) - Il Governo uscente potrebbe adottare già domani un "decreto-ponte" per prorogare al 5 marzo il blocco degli spostamenti tra regioni, in modo da allinearlo alla scadenza di tutte le altre misure previste dal Dpcm. Sembra essere questa l'ipotesi che si delinea dopo che, durante la Conferenza delle Regioni, una parte dei governatori ha chiesto la proroga del blocco anche per le regioni in zona gialla. Non è stata raggiunta l'unanimità ma alla fine ha prevalso l'orientamento più prudente. Questa linea sembra delinearsi in ragione dell'incognita legata alle varianti del virus e anche tenendo conto che il prossimo weekend, con la coincidenza tra San Valentino e Carnevale, potrebbe provocare assembramenti difficilmente controllabili.

