Abusa e rapina anziana: 'seriale' condannato a oltre 10 anni

MILANO (25 settembre 2020) - È stato condannato, per rito abbreviato, in tribunale a Milano a dieci anni e sei mesi di reclusione un trentenne di Villanova del Sillaro (Lodi) accusato di aver rapinato e sottoposto ad abusi sessuali otto donne tra la primavera e l’autunno dello scorso anno. Il gup Elisabetta Meyer lo ha riconosciuto colpevole di tutti gli episodi contestati, nella maggior parte dei casi ai danni di prostitute e in un caso ai danni di una vicina di casa. Per un periodo, l’uomo si era anche reso irreperibile e gli è stato contestato anche di aver seviziato per un’intera nottata una prostituta settantenne. A metà novembre del 2019 era stato rintracciato a Dovera (Cremona), ospite nell’appartamento di un amico nel centro del paese, dalla Squadra mobile della Questura di Lodi, che era sulle sue tracce dopo la denuncia di una prostituta straniera che aveva spiegato agli inquirenti di essere stata minacciata con un coltello. Elemento ricorrente nelle denunce è la circostanza che l’uomo assumesse cocaina in abbondanza. Gli episodi contestati erano avvenuti tra Milano e provincia, il Lodigiano e il Cremasco. L’uomo aveva già due precedenti penali per maltrattamenti ai danni di due sue ex compagne. (ANSA)