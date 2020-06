Università: nel 2020-21 a rischio 10 mila iscritti

ROMA (21 giugno 2020) - Per effetto del Covid-19,nel 2020-21 si rischia un crollo degli iscritti all'Università, 10 mila in meno, di cui due terzi al Sud.E' una stima dello Svimez, associazione per lo Sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno. Le stime si basano su quanto accadde nella precedente crisi del 2008-2009, trascinando il crollo delle iscrizioni fino al 2013. La diminuzione d'immatricolati a livello nazionale sarebbe di circa 9.500 studenti; 6.300 al Sud, 3.200 Centro-Nord