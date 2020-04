Coronavirus, Bonomi: «Nessuno progetta la Fase 3, Confindustria lo farà a settembre»

CREMA (26 aprile 2020) - «Nessuno sta progettando la Fase 3 degli investimenti». Lo ha detto il presidente designato di Confindustria Carlo Bononi a 'Mezz'ora in più' su Rai3, aggiungendo che su questo tema il progetto di Confindustria arriverà a settembre. «Io diventerò presidente il 20 maggio, a quel punto, stante le limitazioni che avremo, la nostra intenzione è di presentarlo agli inizi di settembre, in autunno». Per la Fase 3 servono, secondo Bonomi, «il rilancio di Industria 4.0, massimo investimento sulle tecnologie, sbloccare opere pubbliche ferme per 35 miliardi».

