Coronavirus: Gallera, dati confortanti anche a Milano

MILANO (7 aprile 2020) - «I dati sono confortanti e in linea anche a Milano, che ieri ha segnato rallentamento di circa 100 positivi». Lo ha detto l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera in collegamento con Agorà, parlando della situazione del coronavirus nel capoluogo lombardo. «Altre città stanno rallentando in modo significativo, come Bergamo e Brescia - ha spiegato Gallera -. Milano ancora l’altro ieri aveva una linea un po' indecisa e contraddittoria, però siamo in una situazione assolutamente sotto controllo in numeri assoluti in proporzione alla popolazione. Questo non vuol dire in alcun modo rilassarsi, dobbiamo continuare a essere molto rigorosi. Però i dati complessivamente ci fanno fanno vedere che il sacrificio ha portato un risultato».

