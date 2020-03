Virus, il 31 bandiere a mezz'asta nei Comuni

Iniziativa dei Comuni per ricordare le vittime del Coronavirus. "Martedì 31 alle 12 bandiere a mezz'asta e un minuto di silenzio" saranno osservati dai sindaci d'Italia con la fascia tricolore davanti al proprio municipio. "Ci uniamo al presidente della provincia di Bergamo in segno di lutto per le tante vittime dell'epidemia". Lo scrive il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, su Twitter.