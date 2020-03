Coronavirus: Fontana, picco ieri perché aumentati tamponi

MILANO (27 marzo 2020) - «Ieri quando ho fornito il dato avevo a disposizione il numero, non l’elaborazione. Poi nel pomeriggio è stato chiarito che erano aumentati i tamponi» e che «soprattutto nei giorni precedenti erano stati elaborati alcuni dati in meno che si erano quindi sommati a quelli di ieri. Quindi direi che siamo ancora in linea». Lo ha spiegato il governatore lombardo Attilio Fontana a Mattino Cinque, rispondendo a una domanda sull'impennata di casi positivi registrata ieri in Lombardia. «Parlando con uno statistico mi faceva notare come comunque, all’interno di una stabilizzazione, può capitare che in un giorno ci sia un picco, ma che conferma la stabilizzazione. Gli esperti dicono che la valutazione va fatta nell’ambito di cinque giorni almeno per poter fare una conclusione», ha aggiunto Fontana.

«Chi viene trovato positivo con queste analisi si è contagiato prima che entrassero in vigore le nuove misure più restrittive» quindi «sono confidente nel fatto che le nuove restrizioni che sono state applicate bloccheranno l'aumento». Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a chi gli ha chiesto se è preoccupato dall’aumento dei contagi da Coronavirus nella città di Milano, che in base al dato di ieri sono stati quasi 900 in più in un giorno.

