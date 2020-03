Coronavirus: Gallera, trasporto locale va chiuso fortemente

Secondo l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera «va chiuso fortemente il trasporto pubblico locale». Lo ha detto durante la trasmissione televisiva Agorà. «Oggi vediamo sempre le metropolitane o i treni strapieni di persone. Questo è un elemento dirimente: chi vuole si sposta con il mezzo proprio o si organizza», ha detto Gallera. Per l'assessore, poi, ad essere chiuso dovrebbe essere «tutto ciò che non è filiera agroalimentare ed energia» ma anche «alcuni uffici pubblici» o oppure alcune «attività di liberi professionisti». «Si può fare molto di più. Noi le soluzioni le vogliamo condividere con il Governo» con il quale «c'è un dialogo positivo», ha concluso.

Per contenere il Coronavirus "l'atteggiamento individuale è fondamentale. Lo è a Milano e in Lombardia ma anche in tutta Italia. È pazzesco che al Sud ancora non ci sia una consapevolezza». A dirlo è stato l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera ad Agorà, aggiungendo che «se vediamo i morti che girano sulle camionette si capisce che il virus colpisce in una maniera veramente enorme, quindi dobbiamo stare a casa». Gallera ha ricordato che la Regione Lombardia ha chiesto al premier Conte «un irrigidimento delle misure, sia sulle attività commerciali che sono rimaste aperte, tranne gli alimentari, sia su un parte delle attività produttive» perché «è il Governo che deve mettere i campo questo misure, la Regione non può imporre alle attività produttive di rimanere chiuse o controllare con le forze dell’ordine il rispetto delle norme». Con l’esecutivo "stiamo interloquendo ma io penso che bisogna stringere ancora di più. Poi l’atteggiamento individuale è fondamentale».