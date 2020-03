Coronavirus, in Italia 26.062 malati

ROMA (17 marzo 2020) - Sono complessivamente 26.062 i malati di Coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 2.989. Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 31.506. Il dato è stato fornito dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli. Il numero delle vittime in Italia è salito a 2.503 con un incremento rispetto a lunedì di 345. Cresce anche il numero dei guariti: sono 2.941 (più 192 nelle ultime 24 ore).

Borrelli ha anche annunciato che nella giornata di oggi sono stati trasferiti dagli ospedali della Lombardia 50 pazienti in terapia intensiva. Inoltre ha dato la notizia che un ospedale da campo degli alpini sarà installato a Bergamo.