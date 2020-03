Coronavirus: Coop Lombardia monta plexiglass alle casse

Coop Lombardia sta provvedendo a montare dei plexiglass protettivi alle casse dei suoi punti vendita come ulteriore misura per prevenire il contagio da Coronavirus. Già da alcune settimane chi lavora in cassa ha a disposizione gel disinfettante per le mani. Ogni 30 minuti, spiegano dall’azienda, vengono sanificate le superfici a contatto con il pubblico come banchi accoglienza, prestito soci, terminali salvatempo, pulsantiere, bilance ortofrutta e cosi via. E anche se l’Oms e l’Istituto Superiore di Sanità non considerano necessari mascherine e guanti per i soggetti sani nelle normali attività a contatto con il pubblico, si legge in una nota, Coop ha dotato di mascherina tutto il personale di vendita, lasciando ai singoli la decisione se utilizzarli o meno. «La segnaletica a terra oltre a garantire il metro di distanza fra i clienti, determina anche le zone di carico del carrello e le distanze da tenere per effettuare il pagamento. Su tutta la rete - si legge -, si sta procedendo ad installare alle casse delle barriere protettive in plexiglass, per la maggiore tutela degli operatori».