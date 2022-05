Covid, ancora giù i ricoveri, 160 casi in provincia e un morto

CREMONA - Sono 5.347 i casi di positività al virus registrati oggi in regione, 160 nella sola provincia di Cremona, a fronte di 37.994 tamponi effettuati. Il tasso di positività sale al 15% (ieri era al 13,6%), ma i ricoveri continuano a diminuire: sono 35 i dimessi dai reparti ordinari, ma se ne aggiunge uno in terapia intensiva. Sono 20 i decessi registrati in regione, uno in provincia di Cremona.

I NUOVI CASI PER PROVINCIA