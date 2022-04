ORE 13 In Evidenza I fatti della giornata

La rissa: e le botte vanno in... diretta social. Bullismo: violenza tra giovani, due 15enni indagati per lesioni aggravate. I Guastatori di Cremona recuperano mina anticarro della Seconda guerra mondiale. Asst Crema, gli specialisti in fuga costano 2 milioni all’anno. Don Primo Mazzolari, il ricordo nel 63esimo anniversario della morte