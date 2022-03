ORE 20 In Evidenza I fatti della giornata

Schianto a San Gervasio, muore il ventenne Riccardo Parmigiani di Soresina. Covid, in provincia 246 nuovi casi di positività e un morto. Stalking: il divorzio, poi l’incubo; ex marito condannato a 18 mesi. Ritrovato nel Po a Boretto il corpo del 60enne cremonese. In bici per difendere il clima. E scatta l’Ora della Terra