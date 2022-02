ORE 20 In Evidenza I fatti della giornata

Covid, in provincia di Cremona 194 nuovi positivi e 4 morti. Covid: la Lombardia in zona bianca da lunedì 28 febbraio. Terribile scontro frontale, gravissime due donne di 54 e 56 anni. Accerchiano un ragazzo per farsi dare i soldi: tre 17enni identificati dai Cc. Maltratta l’anziano padre, figlia allontanata da casa e divieto di avvicinamento