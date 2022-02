ORE 13 In Evidenza I fatti della giornata

Il Punto del direttore: il buon latte nel mondo che gira al contrario. Covid, open day per il vaccino: ma gli over 50 restano a casa. «Il medico risponde»: la Neurologia in prima linea ai tempi del Covid. Caro energia, scontro Bonaldi-Cottarelli: «Caro prof su quelle luci spente c’è ben poco da ridere». Tali e Quali Show, Igor Minerva/Baglioni chiude al quinto posto