Bambini coraggiosi e generosi: "Ci vacciniamo per noi e per gli altri". Hub di Cremona, la gentilezza col gilet giallo ruolo decisivo. Investe pedone e scappa, pirata della strada identificato e denunciato. "Questi gioielli sono rubati": finti agenti in azione a Pizzighettone. Una rara custodia di Stradivari in dono al Museo del Violino