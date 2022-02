"Fèra de la Palavisina", concorso di poesia dialettale cremasca

IZANO - Comune e biblioteca comunale di Izano, rinnovati negli organi direttivi lo scorso autunno, ripropongono il concorso di poesia dialettale cremasca, giunto alla 41esima edizione, in occasione delle feste pasquali e della fiera della Madonna della Pallavicina che, per tradizione, si svolge nella domenica di Pasqua. L’andamento della pandemia da coronavirus sembra favorire un ritorno alla fiera della Pallavicina domenica 17 aprile. Di conseguenza ci sono molte probabilità che il concorso possa svolgersi con le modalità consuete del pre-covid. Nell’indire il concorso l’amministrazione guidata dal sindaco Luigi Tolasi si propone di tenere viva la tradizione della cultura dialettale cremasca accanto a quella della fiera che da secoli si svolge presso il Santuario della Pallavicina, la domenica e il lunedì di Pasqua, e la devozione alla Madonna che si venera nella chiesa stessa.

“Fèra da la Palvisina” è il titolo del concorso, ovviamente in dialetto cremasco. Il tema da sviluppare in versi è articolato come in passato: ”Fatti e volti, tradizioni, leggende e costumi del circondario cremasco, compresi gli aspetti religioso, folcloristico e sociale della fiera della Pallavicina”. Il concorso è aperto a tutti. I concorrenti possono inviare da una a tre poesie in dialetto cremasco, senza limiti di metrica e di forma. Gli elaborati saranno letti e giudicati da una commissione composta da: sindaco o suo delegato, membri della commissione della biblioteca, assessore provinciale alla cultura o suo delegato (se nominato), un giornalista, scelto dalla giunta comunale ed esperti in vernacolo locale. L’impiegata comunale Anna Crotti farà da segretaria verbalizzante senza diritto di voto. Il regolamento prevede l’assegnazione di tre premi e sei segnalazioni. La poesia prima classificata sarà riprodotta sul manifesto della fiera e riceverà il premio unico messo in palio dall’amministrazione comunale. Gli autori di seconda e terza classificate riceveranno un premio speciale. Lettura e premiazione delle poesie saranno fatte nel pomeriggio del Lunedì di Pasqua.

I componimenti in concorso, inediti, dovranno pervenire agli uffici comunali entro le ore 12 di sabato 12 marzo. Fuori concorso potranno inviare poesie, entro lo stesso termine, gli alunni delle classi quarta e quinta elementare del luogo e delle tre classi delle scuole medie del circondario.