A Nicola Dolci il Premio Nazionale delle Arti XV

CREMA (31 marzo 2021) - Nicola Dolci si è aggiudicato il Premio Nazionale delle Arti XV – Sezione Organo presso il Conservatorio Morlacchi di Perugia (25-27 marzo 2021).

Nicola Dolci, nato a Crema, ha iniziato gli studi musicali sotto la guida del M° Francesco Zuvadelli al Civico Istituto musicale "L. Folcioni", dove gli è stata assegnata anche una borsa di studio al merito.

Ha conseguito il diploma accademico di I livello Magna cum Laude in organo e composizione organistica presso il Conservatorio di Musica Luca Marenzio di Brescia , con il M° Pietro Pasquini. Attualmente frequenta il secondo anno del Biennio in Organo presso il Conservatorio "E. F. Dall'Abaco" - Verona , con il M° Massimiliano Raschietti.

Ha seguito corsi di perfezionamento in Italia e all’estero con i Maestri Roberto Marini, Fausto Caporali, Loic Mallié, Olivier Latry, Jean-Baptiste Monnot, Emilia Fadini, Ton Koopman, approfondendo il repertorio sotto la guida del M° J-B.Monnot e l’improvvisazione organistica sotto la guida del M° F. Caporali.

Nella categoria “Studenti non diplomati” nel 2017 ha vinto la quinta edizione del Concorso organistico nazionale “Rino Benedet” di Bibione (Ve).

Nicola Dolci affianca allo studio e all’attività concertistica il grande interesse per la composizione e la direzione. Dal 2018 è direttore dell’Orchestra “Cremaggiore” di Crema. È inoltre organista presso la “Basilica di S.Maria della Croce” a Crema e presso la “Chiesa parrocchiale di S.Martino Vescovo” a Sergnano, ed ha all’attivo numerosi concerti solistici e collaborazioni con ensemble strumentali e vocali in veste di direttore e concertatore.

Nicola Dolci, ha vinto il Primo Premio eseguendo nella prova finale Buxtehude, Praeludium g-moll BuxWv 148; Froberger, Toccata in mi min.(frigio) FbWv 108; Capriccio in mi min (frigio) FbWv 513; Ricercar in mi min.(frigio) FbWv 409; P. Eben, Hommage à Dietrich Buxtehude.

Giuria: M° Lorenzo Ghielmi - M° Umberto Forni - M° Francesco Tasini