Giorgia Tribuiani presenta Blu, lunedì 22 incontro online

CREMA (20 marzo 2021) - Lunedì 22 marzo alle ore 21 la libreria La Storia di Crema ospiterà nel suo salotto online la giovane e promettente scrittrice Giorgia Tribuiani, che presenta, in anteprima nazionale, il suo romanzo in uscita con Fazi il 25 marzo, dal titolo "Blu".

E' la storia di Ginevra, per tutti Blu fin da bambina, che ha diciassette anni e frequenta il liceo artistico. Blu è una ragazza solitaria, intrappolata in un mondo tutto suo fatto di rituali ossessivi e gesti scaramantici. I suoi genitori sono divorziati e lei vive con la madre, una donna che lavora molto ed è spesso fuori casa. Ha un fidanzato, che non riesce a lasciare perché divorata dai sensi di colpa, un ragazzo che vorrebbe amare e di cui, invece, sopporta appena la presenza. L'unica cosa che ama davvero è l’ arte e nel disegno dimostra ben presto di avere talento. Così, quando durante una gita scolastica assiste a un’esibizione di performance art, resta folgorata da quel modo di esprimere l'atto creativo e dall'artista stessa, fino a sviluppare per lei una vera e propria ossessione. A questo punto, i pensieri maniacali si fanno via via più opprimenti, finché la sua determinazione a essere una brava ragazza la porta a vivere uno sdoppiamento della personalità subdolo e pericoloso.

Un romanzo forte e diverso che ci trascina nella mente claustrofobica di un’adolescente, prigioniera di azioni morbose e incomprensibili manie, sino a svelarne il delirante meccanismo. Il ritmo serrato, imprevedibile e la densità della scrittura rendono, in modo perfetto, il tormento psicologico della protagonista e l'incessante lotta interiore per sconfiggere il suo doppio.

Un libro che conferma il grande talento di Giorgia Tribuiani, autrice nuova e originale, capace di immedesimarsi e rendere appieno l'essenza e il tormento dei suoi personaggi.

Giorgia Tribuiani: classe 1985, vive a Pescara. Dopo la laurea in editoria e giornalismo e il master in Marketing e comunicazione, ha collaborato con testate giornalistiche e agenzie di stampa locali e nazionali (Ansa) e curato la comunicazione online per le multinazionali Honda, Ducati e Polar. Attualmente lavora come docente di scrittura presso la Bottega di Narrazione e il Penelope Story Lab. Ha esordito per Voland con il romanzo "Guasti", con il quale era già stata ospite durante un incontro del Gruppo di Lettura della libreria. La diretta sarà alla ore 21,00 sulla pagina Facebook e sul canale You Tube della libreria e sarà condotta da Mattia Tortelli di Pagine Fragili.



E' possibile prenotare una copia del libro, anche con dedica e autografo dell'autrice per chi lo desiderass inviando un messaggio WhatsApp al numero 0373258526.

