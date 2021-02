CREMA (15 febbraio 2021) - Dopo lo straordinario successo dei 10 appuntamenti di Torno Subito che hanno tenuto compagnia ai bambini e alle famiglie facendo scoprire in modo giocoso le collezioni del Museo, l'Assessorato alla Cultura del Comune di Crema si prepara ad una nuova produzione culturale in collaborazione con Nicola Cazzalini ed il suo Teatroallosso. Vista la grande partecipazione dei bambini che hanno seguito ed aiutato con i loro consigli il protagonista nelle sue avventure fra Museo e Biblioteca, l'Assessorato alla Cultura propone 6 nuovi appuntamenti che accompagneranno fino al 25 marzo. La stanza segreta: misteri in diretta dal Museo cambia modalità narrative permettendo a tutti i bambini non solo di seguire le avventure del protagonista, ma anche di esserne protagonisti con una partecipazione attiva che indirizzerà in tempo reale l’evolversi delle storie e permetterà di scegliere quali misteri svelare assieme al protagonista attraverso gli strumenti della chat.

L’esperienza in 10 puntate di Torno Subito ha evidenziato quanto bambini e famiglie abbiano seguito gli appuntamenti in digitale attraverso le piattaforme social di CulturaCrema.

I numeri delle persone raggiunte (per un totale di 20.686, con una media di 2.068 per episodio) e il numero delle iterazioni (per un totale di 2.883, con una media 288 per episodio) nonché delle visualizzazioni complete delle video narrazioni (per un totale di 10.853, con una media 1.085 per episodio) hanno suggerito di proseguire nell’impegno migliorando la strategia di coinvolgimento del pubblico passando, con questa nuova rassegna, ad un approccio nuovo che valorizzi al massimo il protagonismo dei bambini. "La stanza segreta” Misteri in diretta dal Museo Civico Nei suoi vagabondaggi per il museo, il nostro protagonista Nicola ha scoperto cose nuove e incredibili. Aprendo una porticina polverosa, è entrato in una piccola stanza segreta dove ha trovato cose incredibili: bauli, libri, lampade, scatoloni: sembrano tutte cose vecchie e abbandonate, ma nascondono un grande mistero.

Gli appuntamenti in diretta sulla pagina FB CulturaCrema saranno on line alle ore 17,00 dei giovedì 18 e 25 febbraio e 4, 11, 18, 25 marzo 2021.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO