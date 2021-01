La firma di Davide Simonetta per The Kolors e Rancore

CREMA (29 gennaio 2021) - C'è la firma di Davide Simonetta - cantante, autore e produttore cremasco - sui nuovi singoli di The Kolors e Rancore. Per Stash e soci, Simonetta ha collaborato alla stesura di Mal di gola, brano che il cantante della band definisce "l’emblema di un concetto artistico che mai come adesso ha una coerenza sia nei suoni che nelle immagini". Per il rapper romano, invece, l'eclettico musicista cremasco ha confezionato la produzione e partecipato alla scrittura di Equatore, canzone che Rancore interpreta insieme a Margherita Vicario.

