X Factor, Mydrama eliminata ad un passo dalla finale

MONTE CREMASCO (4 dicembre 2020) - Si è conclusa ieri sera con l'eliminazione, decisivo il voto di Mika, al ballottaggio con Blind, l'avventura di Mydrama alla quattordicesima edizione di X Factor. Per la semifinale, la 22enne Alessandra Martinelli ha proposto un duetto con Izi e, nella seconda parte del programma, il suo inedito Cornici bianche. Già finita al ballottaggio la scorsa settimana con cmqmartina, stavolta per la giovane cantante cremasca l'esito è stato negativo. Si conclude così un'esperienza comunque entusiasmante che potrebbe essere solo l'inizio di una carriera. "Sono molto orgogliosa di quanto ho fatto e voglio ringraziare tutte le persone che lavorano qui dentro, a cominciare da Manuelito (il suo giudice Hell Raton, alla guida della squadra delle under donne, ndr)", ha dichiarato Mydrama al termine del programma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO