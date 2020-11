Mydrama, altro passo in avanti a X Factor: è semifinale

MONTE CREMASCO (27 novembre 2020) - Qualche bocciatura dai giudici, ma l’amore del pubblico non si discute. Mydrama sbanca anche il quinto live di X Factor e accede alla semifinale del talent show musicale di Sky Uno. Nella puntata di ieri sera ha subito qualche pesante critica per le sue performance, soprattutto da Mika e da Manuel Agnelli, quest’ultimo davvero spietato quando, commentando la sua esibizione nella cover di Piccola anima, brano a due voci di Ermal Meta ed Elisa, le ha detto: «Eri entrata come una delle cose più innovative di questa edizione, invece secondo me, sei un’occasione sprecata». Ma davanti alla tv, e soprattutto con lo smartphone in mano, i fan della 22enne cantante muccese hanno ribaltato l’opinione di Agnelli votando in massa per Alessandra Martinelli e permettendole di passare la prima manche. Anche stavolta, però, Mydrama ha vissuto la terribile ansia del ballottaggio, come avvenuto la settimana scorsa, quando per ben due volte la giovane artista era stata in biblico tra l’eliminazione e la prosecuzione della gara. Nella seconda manche, è tornata sul palco con Crudelia di Marracash.

