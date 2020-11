A Crema la cultura si fa smart

CREMA (16 novembre 2020) - Biblioteca e Museo a Crema riprendono ed intensificano la propria proposta culturale. L’esperienza maturata durante il primo lockdown primaverile è stata preziosa per riorientare e riprogrammare le modalità di promozione del patrimonio culturale e le relazioni con i cittadini. Anche in questo sfortunato periodo di chiusura Museo e Biblioteca hanno temporaneamente spostato la propria residenza sulla rete dove sono presenti e vitali con appuntamenti e proposte per tutti.

I canali YouTube offrono contenuti e intrattenimento senza interruzione e le pagine Facebook di Biblioteca, Museo e CulturaCrema propongono veri e propri appuntamenti.

Prosegue anche l’attività collegata all’innovazione digitale e agli Webinar formativi con un appuntamento il 18 novembre alle ore 17,30. Il Webinar Videomaking & Streaming curato dall’Associazione RinasciMenti nasce all’interno del progetto Finanziato Cariplo Percorsi partecipati di innovazione al CCSA.

Nell’ambito della comunicazione digitale e dell’entertainment online, i video sono i grandi protagiìonisti indiscussi. La potenza espressiva delle immagini in movimento riempie ogni giorno gli schermi dei nostri smartphone, pc e tablet. Per questo è fondamentale dedicare all’argomento un nuovo momento di approfondimento in diretta sulla pagina Facebook di CulturaCrema. Insieme a Michele Cattaneo dell’associazione RinasciMenti, moderatore dell’incontro, saranno ospiti Giovanni Angelo Bianchi, esperto in sistemi informatici e videoediting e Stefano Erinaldi, videomaker.

Il Museo civico di Crema e del Cremasco apre le proprie porte attraverso la pagina Facebook con visite virtuali sia per grandi che per bambini e propone costantemente approfondimenti sulle collezioni esposte, lanciando un nuovo format di visita virtuale con brevi e suggestivi video che immergono il visitatore in una passeggiata nelle diverse sezioni museali, offrendo a tutti l’accesso al patrimonio conservato.

La Biblioteca Comunale, invece, oltre alle consolidate proposte di lettura, riprende l’attività dedicata ai più piccoli cono le rubriche Albi illustrati che passione e Arte a merenda.

In questo secondo periodo di chiusura anche i cittadini, per la prima volta, diventano protagonisti.

La biblioteca invita infatti tutti a inviare brevi video che verranno pubblicati sulla pagina Facebook della Biblioteca in cui i ciascuno racconta il proprio libro del cuore.

Naturalmente, altre attività sono in preparazione: approfondimenti sul patrimonio storico conservato negli archivi, sul fondo antico della biblioteca, intermezzi giocosi che saranno un sorpresa per tutti.

Il programma della settimana 16 novembre 22 novembre

lunedì 16 novembre ore 17

Visita guidata alla Mostra Con Lievi Mani con la curatrice Valentina Lazzaro - Fb Culturcrema

martedì 17 novembre ore 18

Scopri la biblioteca digitale: L’edicola on-line -Fb Biblioteca di Crema

mercoledì 18 novembre ore 17.30

Webinar Videomaking& Streaming a cura di RinaScimenti – Fb Culturacrema

giovedì 19 novembre ore 21

#giovedìdellabiblioteca presentazione libro Quality series di Annachiara Tagliaferri con Rossano Salini - Fb Biblioteca di Crema

venerdì 20 novembre ore 17

#albiillustratichepassione con Valentina Lazzaro - Fb Biblioteca di Crema

sabato 21 novembre ore 17

visita virtuale per bambini Museo “Un po’ come al museo” - Dal paleolitico all'età del ferro – Fb Museo Civico di Crema

domenica 22 novembre

ore 17

#arteamerenda con Michele Balzari - Fb Biblioteca di Crema

ore 18

visita virtuale al museo - Alla scoperta del Museo Civico di Crema e del Cremasco. Testimonianze archeologiche romane – Fb Museo Civico di Crema