X Factor: al terzo live Mydrama 'vola sul jet'

MONTE CREMASCO (13 novembre 2020) - Ha volato «sopra un jet» proponendo il suo secondo inedito «Vieni con me», un pezzo forse meno intimo e introspettivo rispetto all’esordio, quando aveva cantato il drammatico «Cornici bianche». Un briciolo di leggerezza nel tema che ha permesso a Alessandra Martinelli, in arte Mydrama di superare anche il terzo live di X Factor, andato in onda l’altra sera su SkyUno. La cantante della squadra Under Donne di Hell Raton ha volutamente alleggerito il contenuto delle sue esibizioni. Una sfida importante, dal momento che ha deciso di cimentarsi con qualcosa di ben differente rispetto a quanto fatto vedere in precedenza. A questo punto la giovane cremasca ha davvero la strada aperta verso le puntate decisive del talent show musicale, che si concluderà a dicembre con la finale. Al solito, Mydrama ha convinto i giudici, che sin dalle selezioni vedono in lei un grande talento. «Sei nata per stare sul palco» le ha ricordato Manuel Agnelli al termine del pezzo. Poi, però, le ha anche fatto una richiesta che suona come una sfida: «Vorrei però poter sentire maggiormente la tua voce, proposta in una versione pulita, così da evidenziare le tue doti. La scrittura, inoltre, è ancora molto verde». Insomma, su alcune cose la cantante cremasca deve affinarsi. Per Emma Marrone, testi e pezzi passano, Mydrama resta. Indipendentemente da chi scrive i brani o li produca, l’unica cosa giusta rimane lei». Soddisfatto anche il terzo giudice Mika, che si è anche complimentato con Hell Raton per le scelte degli inediti della sua squadra, che valorizzano le interpreti.

