La cremasca Marta Arpini in nomination all'Edison Jazz/World Award 2020

CREMA (7 novembre 2020) - La musicista cremasca ma residente da tempo ad Amsterdam Marta Arpini è fra gli artisti compresi nelle nomination dell’Edison Jazz/World Award 2020, il più antico e prestigioso premio per album musicali d’Olanda. Il premio – che può essere comparato al Grammy in America, all’Echo in Germania e ai Brit Awards in Gran Bretagna – vede infatti candidato l’album di Arpini Forest Light, in competizione con altri due album nella categoria Jazz vocale – nazionale. «Mi sento molto onorata ed è un riconoscimento davvero molto importante per me e la mia carriera», è il primo commento a caldo della musicista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO