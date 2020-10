Il concorso letterario: 'Parlami di te', quando la donna si racconta

CREMA (2 ottobre 2020) - Il doloroso cammino nella battaglia, peraltro vinta grazie all’arte, contro l’anoressia; lo struggente racconto delle emozioni di una donna che deve dire addio a sua madre; l’epopea di una donna grintosa di dine Ottocento che diventa imprenditrice di successo in anni in cui le donne dovevano camminare un passo dietro ai loro uomini e «occhi a terra».

Sono i temi dei racconti vincitori del primo concorso letterario indetto dal Lions Club Crema Gerundo di Crema per ricordare e onorare una socia fondatrice, Piera Merico Buzzella, scomparsa di recente. Significativo il tema: «Donna parlami di te». A scrivere con tanta intensità i racconti vincitori sono stati la giovanissima Isabella Pellegrini di Madignano con «Storia di una crisalide» (che, emozionata, ha rinunciato al premio in denaro lasciandolo al Lions club «per altre iniziative in favore delle donne»), Donata Ricci con «Madre» e Ombretta Clarke di Madignano con «L’Elvira».

Hanno partecipato 29 autrici provenienti da molte parti d’Italia e la giuria, a conferma della buona qualità dei lavori, ha anche decretato menzioni speciali. Tutti i testi verranno raccolto in una pubblicazione.

Primo Premio

Isabella Pellegrini (21 anni) di Madignano

"Storia di una crisalide"

Secondo premio

Donata Ricci (63 anni) di Crema

"Madre"

Terzo premio

Ombretta Clarke (71 anni) di Madignano

"L'Elvira"

Menzioni speciali

Raffaella Patrini (62 anni) di Calenzano (Fi)

Annalisa Agazzi (48 anni) di Cremona

Giovanna Carelli (19 anni) di Crema

Valeria Groppelli (59 anni) di Crema

La giuria era composta dai giornalisti Emma Sangiovanni (presidente), Paolo Gualandris e Walter Bruno e dalle insegnanti Luisa Guerini Rocco e Isa Gelera.