Moda, Tosetti presenta la sua collezione sott'acqua

CAPERGNANICA (5 agosto 2020) - Andrea Tosetti ha presentato un nuovo progetto di moda puntando all'innovazione e alla ricerca con un team tutto nuovo. Un set molto insolito non in esterna o in una location accattivante, come già visto in passato, ma bensì sott'acqua.

Il progetto nasce dopo molti studi e ricerche fatti con Chiara Monga, hair stylist e makeup artist, amica e collaboratrice di Andrea ormai da anni. "Ho pensato a questo progetto escludendo la gravità e giocando con i volumi che solo lo chiffon di seta sa dare - afferma lo stilista cremasco - la gravità... quella che ci è mancata durante questo periodo molto difficile"

Andrea Tosetti presenta così la nuovissima collezione che è nata durante il periodo di Lockdown e che punta all'eleganza e alla bellezza dell'unicità ma anche ai legami.

Location per il set Blu Pandino con cui Andrea aveva già collaborato l'anno passato per un set nella piscina vuota collaborazione che si è consolidata con molta disponibilità per questo progetto.

L'idea vede come collaboratori oltre a Chiara Monga un team composto da un fotografo d'eccezione Gianpiero Degavi esperto nelle foto subacquee ma anche una modella che in realtà è una performer di Element Art Roberta De Molli, un secondo fotografo Massimo Zetti per il backstage, Vera Doldi come stylist, Lucia Ghidoni come aiuto fotografo e Angelo Nisi alle riprese.

Per l'occasione è stato costruito un set sott'acqua con teli ed attrezzature come se fosse in uno studio "normale" unica differenza l'acqua e la mancanza di ossigeno che ha reso il lavoro molto complesso ma con un risultato stupefacente.

Un nuovo progetto, un nuovo inizio che porterà a moltissime altre novità firmate da Andrea Tosetti.