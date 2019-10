Mondi di Carta al via: lotta allo spreco il filo conduttore

CREMA (5 ottobre 2019) - E' iniziata oggi e durerà fino a domenica 13 la settima edizione dei Mondi di Carta, il festival cultural-gastronomico che quest’anno avrà per titolo Non si butta via niente. Il festival si articolerà in diversi eventi, programmati al centro culturale Sant’Agostino, e ha preso il via con l’inaugurazione di un’opera d’arte installata in piazza Duomo nello spazio Zaninelli. Il tema delle varie proposte sarà la lotta allo spreco, non solo del cibo ma anche del proprio tempo, delle opportunità e della vita.

