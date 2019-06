'Non tutti i Mali vengono per nuocere' conquista il pubblico

CREMA (22 giugno 2019) - Grande successo ieri per lo spettacolo Non tutti i Mali vengono per nuocere, proposto dalla compagnia Lo Schizzaidee di Bolzone, nell'ambito della rassegna Giugno Ripaltese. Una commedia esilarante, nello stile di Schizzaidee, ricca di equivoci sulla vita e la morte, il bene e il male. Tanti sketch e risate che hanno conquistato il pubblico nel piazzale del municipio.

[GUARDA IL VIDEO]

