Cartoni animati a Leolandia: Masha e Orso e i 3 Superpigiamini sul palco

CAPRIATE - La bella stagione porta una ventata di novità a Leolandia: il parco di riferimento in Italia per le famiglie con bambini si prepara infatti ad una lunga estate di grande divertimento con una serie di nuovi appuntamenti che hanno per protagonisti i personaggi dei cartoni animati più seguiti in TV e sul web.

Si parte con un’esclusiva mondiale di Leolandia dedicata ai piccolissimi, che tutti i giorni di apertura del parco possono incontrare dal vivo JJ, il bimbo protagonista di CoComelon, serie animata del momento per i bambini in età prescolare (0 a 4 anni) che solo in Italia conta oltre 326 milioni di visualizzazioni su Youtube, 39 miliardi nel mondo.

Con il suo sorriso e l’iconico ciuffo biondo sulla testa, JJ coinvolge i bambini in divertenti baby-dance sulle note delle canzoni più famose della serie e li aiuta a riconoscere gli animali e le parti del corpo unendo al divertimento l’apprendimento. E dopo aver cantato e ballato, i bambini possono anche scattare una foto con JJ per un ricordo indimenticabile della loro visita al parco.

Grande successo anche per “Esiste Davvero”, la prima reunion di tutti i beniamini dei piccoli: un’esperienza inedita per un parco a tema in Italia. Apparentemente lo spettacolo comincia come tutti gli altri, con il cast di Leolandia e i padroni di casa Leo e Mia. Ma in men che non si dica, Masha e Orso, Bing e Flop, Ladybug e Chat Noir della serie tv Miraculous e i 3 Superpigiamini fanno “irruzione” sul palco, portando in scena una serie di sketch per la gioia di tutti i loro piccoli fan.

Dopo la premiere del 1° maggio, lo spettacolo si affianca agli altri titoli, 9 in totale, come il musical “Favola, Viaggio nelle Terre Lontane” dedicato alle tradizioni di India, Cina e Polinesia, realizzato con un cast di 30 artisti internazionali tra acrobati, ballerini e cantanti, effetti speciali 3D, colonne sonore originali e costumi arricchiti da 2.000 cristalli Swarovski.

David Tommaso, direttore marketing e vendite Leolandia, dichiara: “Dopo l’ottimo riscontro dei ponti primaverili, siamo pronti ad inaugurare un mese di maggio ricco di novità, puntando su contenuti e personaggi mai visti prima in un parco a tema. Guardiamo il mondo con gli occhi dei più piccoli e mettiamo al centro la magia, per rendere l’esperienza di grandi e piccini unica ed indimenticabile. Un’occasione perfetta per celebrare la Festa della Mamma in famiglia e all’insegna della spensieratezza”.

Prosegue la promozione che raddoppia il divertimento, offrendo un ingresso omaggio per ogni biglietto acquistato online o al parco. In più, se il giorno della visita piove, oltre ad avere a disposizione le attrazioni al coperto, gli ospiti di Leolandia possono tornare gratis per scoprire il parco sotto i raggi del sole!

INFO. Giorni e orari di apertura, insieme ai dettagli delle promozioni, sono disponibili sul sito www.leolandia.it.

INDIRIZZO. Leolandia – Autostrada A4 (MI-VE) uscita Capriate; tel. 02 9090169.