Incendio alla ditta Orsomago, in corso la messa in sicurezza del capannone

AGNADELLO - L'incendio scoppiato ieri sera nella azienda di giocattoli Orsomago è stato domato nel corso della notte dai vigili del fuoco all'alba rimanevano alcuni focolai sotto controllo. In previsione ora una giornata di lavori per la messa in sicurezza di ciò che rimane del capannone e per evitare il rischio di una ripresa delle fiamme. Ancora da definire le cause del rogo.

La situazione al capannone questa mattina

Non sa darsi una spiegazione di quanto accaduto Claudio Borella, titolare con l'ex moglie Laura Lunghi della Orsomago. «Alle 19 ho chiuso la ditta come ogni giorno. Non c'era nulla di strano. In poche ore è andato in cenere il lavoro di anni. Era l'unico dei nostri capannoni che avevamo finito di pagare. Dentro c'era tantissima merce. Abbiamo 18 dipendenti, sono preoccupato anche per loro».

Il terribile incendio di ieri sera

Anche i dipendenti sono increduli. "Lavoro qui da anni - ha detto uno di loro - e non abbiamo mai avuto alcun problema. Oltretutto non c'erano, nel capannone andato a fuoco, macchinari in tensione». Nonostante quanto accaduto la Orsomago si è subito rimboccata le maniche. I titolari avevano acquistato un capannone adiacente a quello andato a fuoco, da un fallimento, ed è lì, dopo una rapida sistemata, che si cercherà di ripartire. La ditta importa giocattoli per la prima infanzia da tutto il mondo e li distribuisce in tutto il territorio nazionale.