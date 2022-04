Trentaquattro anni di Castelleone Antiquaria

CASTELLEONE - Questa domenica Castelleone Antiquaria compie trentaquattro anni e lo fa nel più dolce dei modi: nel cuore del mercato tra i più famosi d’Italia, adornato per l’occasione da palloncini di pace dal colore giallo, blu e bianco, la presidente Pupilla Bergo consegnerà a Simona Solari, compagna di Matteo Berselli, una targa in memoria del giornalista che ha fatto e raccontato la storia del castrum leonis e non solo. Commemorazione alle 12 in piazza.

Matteo, tra le penne di punta e storico giornalista del nostro quotidiano, è stato un amico dell’Antiquaria. Il Mercato, come ogni lettore e collega, non l’ha dimenticato. Bergo e il suo team hanno per questo deciso che il trentaquattresimo compleanno sarà in suo onore. La città tornerà a vivere e a cercare la normalità, pur in un momento difficile, riempiendosi di banchi. Con quei colori e quelle bellezze che Matteo avrebbe saputo certamente esaltare coi suoi pezzi.