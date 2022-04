Lo 'sballo' del sabato sera, 118 in azione e Pronto Soccorso affollato

CREMA/CREMONA - Il 'solito' sabato sera/notte che vede protagonisti ragazze e ragazzi che si lasciano andare e superano ogni limite. Un fenomeno che si verifica sempre più spesso. Nottata di grande lavoro per il personale del 118 e per quello del Pronto Soccorso dell'ospedale di Crema. Una nottata agitata che ha preso il via poco dopo l'una in via Griffini a Crema, dove una ragazza di 21 anni si è sentita male ed è stata soccorsa dall'ambulanza della Croce Verde e dall'automedica. Sul posto i carabinieri per fare luce sull'episodio, mentre la giovane veniva trasportata in ospedale con codice giallo. Sempre in via Griffini, nemmeno un'ora dopo, a venire soccorso per una intossicazione etilica è stato un ragazzo di 19 anni; anche in questo caso Croce Verde in azione e giovane trasferito al Maggiore in codice verde.

Alle 3:10 il personale del 118 è intervenuto in via Brescia a Cremona, dove a ricevere le cure per intossicazione etilica è stata una ragazza di 21 anni; in questo caso, dopo il primo intervento dei sanitari, per la giovane non si è reso necessario il trasferimento in ospedale. Alle 3:32, stavolta a Bagnolo Cremasco, le donne e gli uomini della Croce Verde sono intervenuti nei pressi di una discoteca per soccorrere una 28enne caduta a terra; dopo le prime cure, la ragazza è stata trasportata in ospedale in codice verde. L'ultimo episodio, in ordine di tempo, si è verificato alle 5:28 in via Circonvallazione a Spino d'Adda dove, sempre per una intossicazione etilica, il personale della Croce Bianca di Rivolta d'Adda è intervenuto per soccorrere un 21enne che ha terminato la notte 'da sballo' al Pronto Soccorso di Crema.