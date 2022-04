Pieranica, «A scuola senza connessioni»

PIERANICA - Scuola super moderna ma con problemi di connessione. Il gruppo di minoranza consiliare Pieranica per Pieranica torna ad attaccare l’amministrazione guidata dal sindaco Valter Raimondi sulla nuova scuola elementare, inaugurata informalmente dalle autorità locali lo scorso 10 gennaio. Nel mirino, la connettività dell’edificio di via Don Dominoni. «Scuola sponsorizzata come un anticipo del futuro — spiega il capogruppo di Pieranica per Pieranica Damiano Valdameri — ma con qualche problema di connessione. I nostri bambini ed i nostri ragazzi utilizzano le nuove tecnologie già da anni ma nella super-scuola elementare di Pieranica mancano la rete telefonica e la rete internet con le wi-fi annesse e connesse per le lezioni interattive. La buona notizia – prosegue Valdameri, ironico - è la palestra della scuola stessa, approvata a pieni voti. Tutte le componenti sportive saranno agevolate dalla pavimentazione ammortizzante per gli urti, soprattutto la pallavolo. Che coincidenza avere un sindaco (Raimondi stesso) allenatore proprio di questo sport».

Il sindaco Valter Raimondi e il capogruppo di minoranza Damiano Valdameri

Sulla questione scuola il primo cittadino si dice tranquillo perché arriverà la fibra ottica. «Proprio lunedì 4 aprile – afferma Raimondi - ho in agenda un incontro con un tecnico dell’azienda Simet che installerà la fibra ottica, che per le scuole sarà gratuita per qualche anno. Non è vero che la nuova elementare sia isolata dal punto di vista delle linee telefoniche: è dotata di un telefono cellulare che le è stato fornito dal Comune e che è quello che avrebbe dovuto essere in dotazione all’assessore Giuseppe Mazzini che però vi aveva rinunciato preferendo usare il suo personale. Io a volte chiamo e trovo sempre risposta. Inoltre, è dotata di un mini-router, la cosiddetta saponetta, fornita da me, che è sufficiente per le operazioni di registro elettronico. Sulla palestra e su un’ipotetica corsia preferenziale per la pallavolo nella scelta dei materiali, il pavimento ammortizzato va bene sia per la pallavolo che per tutti gli altri sport, dal karate al basket, ed è un valore aggiunto di questa struttura e non c’entra nulla con il fatto che io sia un dirigente di pallavolo».