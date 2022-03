Vittima dell'amianto, addio a Giovanna Polla

ROMANENGO - Un grave lutto ha colpito stamattina il sindaco Attilio Polla. Dopo un a lunga malattia si è spenta la sorella Giovanna, di anni 71, nell’abitazione di via Aldo Moro dov’è stata allestita la camera ardente. Ha lasciato il marito Valerio Filoni, il figlio Michele con la moglie Martina ed i nipotini Lorenzo e Lidia. Le onoranze funebri sono in programma mercoledì 30 alle ore 15 partendo dall’abitazione per la chiesa parrocchiale. Assente il parroco don Emilio Merisi, per ricovero in ospedale con intervento chirurgico al cuore, la celebrazione sarà fatta da un sacerdote di altra parrocchia. Al termine del rito funebre la salma sarà portata alla cremazione.

La scomparsa di Giovanna Polla ha suscitato un profondo cordoglio presso la popolazione romanenghese, non solo per la stretta parentela con il sindaco del paese. Nella sua vita lavorativa è venuta a contatto con la tristemente famosa ditta Inar per le polveri di amianto che hanno inquinato l’aria di Romanengo per tanti anni ed è, probabilmente, l’ultima o una delle ultime vittime del famigerato asbesto prodotto nella ditta tedesca. «Vi ha lavorato 10 anni dopo avere compiuti i 18 - ricorda il fratello sindaco Attilio -. Ha smesso quando si è sposata. Ma l’aria inquinata respirata in quel decennio è stata la sua rovina. Quando si sono manifestati i primi sintomi ha fatto di tutto per guarire, cercando medici esperti anche in altre regioni e città capoluogo. Ha lottato contro il mal d’amianto con tutte le forze, riuscendo, certamente, a guadagnare alcuni anni di vita, e ad essere di incoraggiamento anche per altre persone. Fino a che ha potuto». Stamattina Giovanna Polla si è spenta in silenzio nella sua abitazione, entrando in punta di piedi nel mondo della pace eterna, senza disturbare.