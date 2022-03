Beccato il ladro di pc e tablet

PIANENGO - Intercettato nella notte nel Milanese il ladro che ha rubato 24 personal computer e sei tablet, valore del bottino 20 mila euro, dalla scuola elementare del paese. A bordo dell'auto aveva tutta la refurtiva, già restituita dai carabinieri al plesso scolastico. «Devo ringraziare l'Arma per la rapidità con la quale hanno catturato il ladro - sottolinea il sindaco Roberto Barbaglio -: pc e tablet sono in perfetto stato. Abbiamo dunque avuto solo i danni alla finestra e agli armadietti interni che li ospitavano». Per ora i militari non hanno fornito dettagli sul fermo e sull'identità del ladro.