Covid: in Lombardia 9.300 nuovi casi, 308 a Cremona

CREMONA - Con 78.153 tamponi effettuati è di 9.300 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia - 308 in provincia di Cremona - con un tasso di positività in calo all’11,8% (ieri era al 12,1%). Il numero dei ricoverati è in calo nelle terapie intensive (-6, 41) e in aumento nei reparti (+25, 965). Sono 34 i decessi, 2 a Cremona, che portano il totale da inizio pandemia a 39.141.

MORATTI: L'83% DEI NUOVI CASI NON E' VACCINATO.

«L'83% dei nuovi positivi sono persone che non si sono vaccinate o che hanno concluso il ciclo vaccinale da più di 7 mesi e non hanno ancora fatto la terza dose. Vacciniamoci e facciamo la terza dose booster». Lo scrive sul suo profilo Twitter la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti. «Il vaccino ci protegge e ha ridotto drasticamente il numero di persone ricoverate in terapia intensiva in Lombardia. Bisogna seguire le indicazioni delle autorità sanitarie e della comunità scientifica» aggiunge.