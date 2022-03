Avis, 10 nuove adesioni nella sezione romanenghese

ROMANENGO - Cresce l’Avis al femminile. Nel corso del 2021, nonostante il perdurare della pandemia da coronavirus, la sezione romaneghese ha registrato una decina di nuove adesioni, ovvero l’iscrizione di persone con i requisiti per entrare a fare parte del gruppo dei donatori attivi. I 10 nuovi soci hanno compensato i sette donatori che hanno interrotto, o concluso, l’attività trasfusionale come donazione verso le persone che hanno bisogno di sangue. Questi dati sono emersi nel corso dell’assemblea indetta dal consiglio direttivo presieduto da Tamara Corbani che guida la sezione con passione ed impegno. Anche a Romanengo si è registrato un calo di partecipazione alla riunione annuale come in pressoché tutte le sezioni avisine, dovuto forse al periodo sanitario e alle norme di controllo del green pass.

Nella relazione presentata ai soci sullo stato della sezione è stato ribadito che il numero dei donatori attivi è stato di 200 con la prevalenza della componente maschile (143) rispetto a quella femminile(57). Nel corso del 2021 queste 200 persone donatrici, guidate e sollecitate dalla segreteria, hanno messo a disposizione del centro trasfusionale 292 ‘confezioni’ di sangue intero e 106 di plasma. La presidente, sostenuta dall’intero consiglio, ha assicurato l’impegno di tutti per riaffermare l’importanza della donazione di sangue e sollecitare nuove adesioni all’associazione, con particolare riferimento ai giovani e alle donne. L’assemblea ha ascoltato e approvato anche le relazioni sulla situazione finanziaria (bilancio) dell’associazione (relatore è stato Adamo Fontana) e sugli aspetti sanitari (li ha trattati il dottor Luigi Bonizzoni). Dirigenti e soci hanno trattato anche della ricorrenza della fondazione della sezione, avvenuta 55 anni fa. Il consiglio ha riferito di avere intenzione di programmare una celebrazione adeguata, ma in tempi migliori sotto il profilo pandemico e delle restrizioni in corso. Spera che a giugno si possa fare e vi sta lavorando per l’organizzazione.