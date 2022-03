Covid, costante calo dei ricoveri, 1 in meno in terapia intensiva

CREMONA - Su 55.912 tamponi effettuati oggi in Lombardia, il numero di positivi è 4.326, evidenziando un tasso di positività del 7,7%, in leggero aumento rispetto a ieri che era del 6,5%. In provincia di Cremona i positivi sono 176.

I ricoveri continuano a diminuire: sono 894 quelli nei reparti non intensivi (-57) e 89 in terapia intensiva (-1).

37 i nuovi decessi, che portano il totale da inizio pandemia a 38.726.