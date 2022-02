Attacco russo a Kiev, Galimberti e Bonaldi: "Vicini ai cittadini ucraini presenti sul nostro territorio"

CREMONA/CREMA - I sindaci Gianluca Galimberti e Stefania Bonaldi, sono intervenuti sui rispettivi profili Facebook in merito all'attacco russo all'Ucraina.

"Sono ore drammatiche per l’Europa, per il mondo e per il popolo dell’Ucraina. Siamo vicini - scrive Gianluca Galimberti - ai cittadini ucraini presenti sul nostro territorio. La guerra è una follia criminale. L’aggressione del Presidente Putin è ingiustificata e ingiustificabile. La comunità internazionale deve lavorare senza sosta per far prevalere le ragioni della pace!".

Ribadisce Stefania Bonaldi: "Penso a tutti i civili ucraini che si sono svegliati in guerra e ora rischiano la vita per le decisioni assurde e criminali di Putin. Ma penso anche a tutte le donne e gli uomini ucraini presenti nel nostro Paese, impegnati al lavoro nelle nostre fabbriche e nei cantieri o nelle nostre case dove curano i nostri anziani fragili. Le cui famiglie magari sono ancora in Ucraina. Non riesco nemmeno a immaginarne l'angoscia e la paura. La guerra non è mai la risposta."

Intanto inizia la mobilitazione: sabato alle ore 11,30, ai giardini pubblici di piazza Roma, si terrà un flash mob dal titolo "Ucraina, fermiamo la guerra" promosso dalla Tavola della pace e aperto a cittadini, partiti e associazioni. La forma del flash mob è stata concordata con la Prefettura per poter manifestare nel rispetto delle regole di sicurezza anti-Covid.