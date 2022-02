Fiera di Sant'Apollonia, quest'anno "un'edizione speciale" in forma ridotta

RIVOLTA D'ADDA - Un’“edizione speciale”. Così gli organizzatori hanno definito la fiera di Sant’Apollonia di quest’anno, ancora “vittima” della pandemia come dodici mesi fa. Annullate per ragioni di opportunità tutte le classiche manifestazioni, è stato comunque stilato un programma di iniziative che inizia con il luna park, allestito nel parcheggio di via Turati-via XXV Aprile da domani (11 febbraio) fino a fine mese.

Immancabile, nel fine settimana torna la filodrammatica Carlo Bertolazzi con la commedia “Al Gigi ghe campana i pee”, presso la palestra delle scuole medie, sabato, domenica e lunedì sempre con inizio alle 21 (ingresso a 5 euro). Sabato, messa solenne in basilica alle 18. Domenica mattina, alle 11.45, in piazza Vittorio Emanuele II, ci sarà la benedizione della nuova ambulanza della Croce Bianca mentre alle 16, nella sala consiliare del palazzo comunale, su iniziativa della Pro Loco, Cesare Sottocorno presenterà il suo libro “Le cascine di Rivolta”. Domenica 20 febbraio, alle 11, in sala consiliare un altro classico di Sant’Apollonia, la consegna delle borse di studio.

“L’annullamento della fiera – ha detto il sindaco Giovanni Sgroi - è stata una scelta obbligata dal buonsenso. Non è stato possibile neanche ragionevolmente eseguire alcuni contenuti che erano propri della fiera stessa come i convegni zootecnici perché il beneficio che ne avremmo avuto sarebbe stato scarsissimo a fronte dei costi. Dall’analisi dei cinque convegni fatti l’anno scorso in via telematica la media delle presenze era di trenta persone, anzi la presenza sincrona e contemporanea faceva registrare al massimo venti presenze”.