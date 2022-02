Rivoluzione della luce: nuovi lampioni in paese

CAMISANO - Dopo tre anni è stato ultimato il rifacimento dell’illuminazione pubblica di Camisano, passando dalle vecchie lampade a quelle a led. “Ora, finalmente - affermano il sindaco Adelio Valerani e l’assessore Giovanni Franzelli - è un bel vedere con il nuovo impianto che diffonde luce bianca”. L’intervento si è concluso nella centralissima Piazza Maggiore, nel cuore del paese, dove sono racchiusi i valori storico-ambientali e i simboli della una cultura tramandata da generazioni di camisanesi.

“Il rispetto e la valorizzazione del ruolo e dei significati della piazza – riferisce il sindaco – sono stati determinanti nella scelta dell’impianto più pertinente e adatto per il luogo e per ribadire il suo significato storico e culturale”. Tecnici e amministratori avevano inizialmente ipotizzato di ricorre a quattro proiettori di luce per illuminare le facciate della piazza, due per lato. Dopo un'attenta riflessione, è prevalsa la proposta di valorizzare la tradizione, rimanendo fedeli all’aspetto storico. Sono stati quindi scelti pali e lampioni di forme e materiali ispirati all'estetica tradizionale, ma aggiornati agli standard qualitativi moderni. Nel resto del paese sono stati utilizzati pali di diverso materiale e forma.

Il progetto di rifacimento e riqualificazione dell’illuminazione pubblica ha compreso anche il parco Longara nel quale sono stati installati una quindicina di lampioni con pali nuovi. Questi assicurano un’ottima visibilità e garantiscono maggiore sicurezza rispetto ad eventuali atti vandalici. Il comune di Camisano insieme ad altri 18 comuni ha affrontato l’opera affidandosi alla società Scrp quando era ancora in funzione ed efficiente. La stessa società ha provveduto all’appalto dei lavori.

I corpi illuminanti del paese, dopo questo intervento, assommano a circa 230. Dai calcoli fatti il comune dovrebbe risparmiare circa 13 mila euro all’anno per consumi e manutenzione. Con questi risparmi pagherà la spesa dell’investimento in venti anni.