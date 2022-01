Covid: in Lombardia giù contagi, ricoveri e tasso di positività

CREMONA - Prosegue il calo di tutti i parametri di misurazione del contagio in Lombardia: nuovi casi, ricoveri e tasso di positività scendono sensibilmente e, con la curva in decremento, si fa sempre più netta la sensazione che la morsa del virus si stia allentando. Con 175.870 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, sono 21.329 i nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, con un tasso di positività in calo al 12,1% (ieri 13,9%). Cala anche il numero dei ricoverati, che sono 252 in terapia intensiva (2 meno di ieri) e 3.164 negli altri reparti (-100). Sono 77 i decessi (di cui uno in provincia di Cremona) che portano il totale da inizio pandemia a 36.958. I nuovi casi per provincia:

Milano: 6.522 di cui 2.371 a Milano città;

Bergamo: 1.950;

Brescia: 2.940;

Como: 1.277;

Cremona: 865 ;

; Lecco: 509;

Lodi: 408;

Mantova: 1.072;

Monza e Brianza: 1.849;

Pavia: 1.152;

Sondrio: 295;

Varese: 1.860.