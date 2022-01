Covid, in Lombardia continua a calare il tasso di positività

CREMONA - Sono 181 i nuovi positivi al Coronavirus rilevati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. Al di là del numero dei contagiati in valore in assoluto - basso come ogni lunedì - il dato più confortante arriva dal tasso di positività, in ulteriore calo al 12,4% (ieri era al 13,3%). In Lombardia sono stati effettuati 70.842 tamponi con 8.844 contagi riscontrati. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (265, -2), mentre crescono leggermente i posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti di area medica (3.416, +20). Sono 87 le nuove vittime del virus, di cui 5 in provincia di Cremona. Ecco i nuovi casi per provincia:

Milano: 3.087 di cui 1.326 a Milano città;

Bergamo: 778;

Brescia: 1.212;

Como: 508;

Cremona: 181 ;

; Lecco: 208;

Lodi: 210;

Mantova: 244;

Monza e Brianza: 638;

Pavia: 489;

Sondrio: 91;

Varese: 998.