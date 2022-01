Covid, in Lombardia calano ricoverati e indice di contagio

CREMONA - Con 214.099 tamponi effettuati è di 31.164 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività in calo al 14,5 (ieri 16,1%). Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-2, 274) e nei reparti (-42, 3.461). Sono 82 i decessi, che portano il totale delle vittime a 36.460 da inizio pandemia. Ecco la distribuzione dei nuovi casi per provincia:

Milano: 9.131 (di cui 3.546 a Milano città)

Brescia: 4.439

Bergamo: 3.018

Varese: 2.699

Monza e Brianza: 2547

Como: 1.838

Pavia: 1598

Mantova: 1542

Cremona: 1163

Lecco: 888

Lodi: 686

Sondrio: 671

I casi di positività al Coronavirus riscontrati in provincia di Cremona nell'arco dell'ultima settimana salgono così a 7.391, vale a dire il 6,3% in meno rispetto ai 7.886 contagi rilevati la settimana precedente.