Covid: da lunedì a Cremona e Crema 'Punti tamponi' dedicati alla scuola

CREMONA - La Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia - in una Nota - evidenzia come "negli ultimi giorni si stia assistendo ad una crescente domanda di tamponi proveniente dal mondo scuola (quarantena per contatto scolastico / sorveglianza attiva)". "Per questo motivo Regione Lombardia - spiega Guido Grignaffini a capo delle Task Force Tamponi regionale - in collaborazione con le ATS, si è attivata per creare dei percorsi dedicati a questa tipologia di richiesta nei punti tampone gestiti da ASST e privati, che si vanno ad affiancare alla già capillare offerta delle farmacie. Si conferma, infatti, che il canale preferenziale per questa casistica rimangono le farmacie". "Le singole ATS, attraverso i loro siti web provvederanno a dare informazione circa gli orari di apertura dedicati alla fascia scolastica e alle modalità di accesso. Eventuali aggiornamenti e aperture di ulteriori centri saranno disponibili sempre sui siti delle ATS. Si ricorda comunque che l'accesso sarà assicurato solo alle persone con titolo di accesso al tampone: prenotazione informatica da parte del medico, stampa del provvedimento di quarantena/sorveglianza di ATS, ricetta MMG/PLS dematerializzata".

Da lunedì 24 gennaio saranno già operativi percorsi dedicati alla popolazione scolastica, in provincia di Cremona presso i seguenti punti tampone: