La grande transumanza attraversa Soncino

SONCINO - Sarà proprio il borgo la meta prescelta da allevatori, rievocatori, pastori, appassionati e storici da tutta la Lombardia che il prossimo autunno si metteranno in marcia per la grande Transumanza dei Bergamini del 2022. Si tratta di una titanica camminata, con bovini e ovini al seguito oltre a carri e cavalli, il tutto in costume tradizionale che richiama le antichissime usanze rurali vecchie di un millennio, «Perché Soncino? Il Nord del paese è storicamente attestato come una grande area di pascolo e tuttora i pastori sfruttano le acque dell’Oglio per la loro attività – spiega l’esperto e co-organizzatore Michele Corti – quindi abbiamo deciso di concludere l’evento in questa città per un weekend all’insegna di un passato da ricordare».



Costumi, musica, campanacci personalizzati per ogni capo di bestiame, tra vacche e ovini, e poi ancora carri trainati da cavalli, cornamuse, fisarmoniche, sacchi stracolmi di formaggi e molto altro ancora. La Transumanza dei Bergamini è una delle manifestazioni folkloristiche più spettacolari e originali di tutto il Nord Italia e da tre anni è diventato un evento itinerante che rievoca, per l’appunto, il lungo cammino che un tempo gli allevatori erano costretti a compiere attraverso gli ostici e sempre diversi paesaggi della Lombardia.