Covid, in Lombardia 18.667 contagi e tasso di positività record

CREMONA - Sono 447 i contagi registrati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. In Lombardia, a fronte di 74.926 tamponi effettuati, sono 18.667 i nuovi casi, per un tasso di positività del 24,9%. Sono 110 in più rispetto a ieri i ricoverati negli ospedali lombardi: in terapia intensiva 234 (+5) e nei reparti di area medica 2.624 (+105). La lista dei decessi va purtroppo aggiornata con 59 nuovi morti, che portano il totale delle vittime del Covid in Lombardia a 35.345. Questi i nuovi casi per provincia:

Milano: 6.384 di cui 3.067 a Milano città;

Bergamo: 1.837;

Brescia: 2.161;

Como: 1.078;

Cremona: 447 ;

; Lecco: 340;

Lodi: 290;

Mantova: 345;

Monza e Brianza: 1.632;

Pavia: 650;

Sondrio: 709;

Varese: 2.165.

Sono 492.172 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.138.310. Il tasso di positività è al 22%, in aumento rispetto al 19,3% di ieri. Sono 1.499 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 32 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 120. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 14.591, ovvero 764 in più rispetto a ieri.