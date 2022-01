Covid, in Lombardia preoccupa la crescita dei ricoveri

CREMONA - Sono 302 i nuovi positivi al Coronavirus rilevati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. In Lombardia, a fronte di 67.449 tamponi effettuati, sono 13.421 i nuovi casi registrati, per un tasso di positività in calo al 19,8%. Il virus, intanto, continua a mietere vittime, con 19 decessi in una giornata. Il dato più allarmante arriva dal fronte dei ricoveri, con 98 posti letto occupati in più rispetto a ieri, per l'esattezza 95 nei reparti di area medica (2.147 in tutto) e 3 in Terapia intensiva (per un totale di 219). Ecco i nuovi casi per provincia:

Milano: 4.475 di cui 1.794 a Milano città;

Bergamo: 1.175;

Brescia: 1.585;

Como: 865;

Cremona: 302 ;

; Lecco: 314;

Lodi: 371;

Mantova: 304;

Monza e Brianza: 1.376;

Pavia: 638;

Sondrio: 114;

Varese: 1.285

Sono 445.321 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 278.654. Il tasso di positività è sceso al 15,2%, rispetto al 21,9% di ieri. Sono 1.351 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 32 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 103. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 12.333, ovvero 577 in più rispetto a ieri.